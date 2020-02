A Torino il primo contagio da coronavirus, è un quarantenne che ha partecipato alla Mezza maratona di Santa Margherita Ligure. Ad Asti una podista è ricoverata, per ora in osservazione; ha avvertito i sintomi; aveva gareggiato anche lei alla mezza maratona con il contagiato di Codogno. Ne dà notizia il “Quotidiano Piemontese.it. Verifiche sono però ancora in corso da parte degli organi liguri.