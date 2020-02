‘Santa’: “Torino, contagiato dopo la mezza maratona”

Il quarantenne, primo affetto da coronavirus in Piemonte e ricoverato a Torino, non può essersi contagiato alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure. Lo sostiene con forza Alisa in un comunicato. “La corsa podistica si è svolta venti giorni fa e quindi ben oltre il periodo di incubazione del paziente risultato positivo. Il periodo di incubazione del Sars-CoV-2 è mediamente di 3-6 giorni e inferiore ai 14 giorni, come emerge dai dati ad oggi raccolti. Il contagio è avvenuto successivamente all’evento sportivo, a causa di altri contatti”.