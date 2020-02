‘Santa’: “Non preoccu*party”, movida con droga e alcol

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nella serata di venerdì 21 febbraio, dalle ore 22 alle ore 03 del 22 febbraio, si è svolto un servizio coordinato con il personale della Guardia di Finanza e il gruppo cinofili della stessa. Tale attività è rivolto ad un attento controllo del territorio e delle dinamiche di fruizione delle attività presenti, come fortemente richiesto da cittadini e non riferita a problematiche sempre più sentite quali abuso di alcool e di droghe.

Nell’ambito del progetto denominato “Non preoccu*party”, la Polizia Locale di Santa Margherita Ligure, su coordinazione del Comandante Luigi Penna, vedrà nel 2020 una costante presenza di pattuglie dedicate e sul territorio negli orari individuati legati a necessità specifiche legate alla movida cittadina e al turismo. Nella prima serata i controlli si sono succeduti a partire dai primi istanti del servizio.

Sono stati individuati due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti, i cui quantitativi sono stati sequestrati per successive verifiche e valutazione delle posizioni dei possessori. Il personale della Guardia di Finanza ha avuto il necessario supporto del personale di PL per la gestione di un rilevante numero di individui in possesso di tali sostanze. Il fiuto della squadra cinofila ha contribuito notevolmente alle operazioni di individuazione dello stupefacente oltre alla spiccata propensione del personale militare e della Polizia Locale nell’individuare i soggetti detentori.

Sono stati soccorsi due ragazzi in stato di ubriachezza, di cui uno trasportato in codice rosso al PS di Lavagna, e due chiamate al servizio 112. In totale quattro persone sono state sanzionate per ubriachezza, in quanto presentavano sintomatologie tali da dover coinvolgere il personale volontario del presidio, costituito dalla Croce Rossa Italiana Sammargheritese, a supporto delle pattuglie di Polizia Locale e Guardia di Finanza.

Il progetto “Non preoccu*party” prevederà inoltre verifiche presso locali del territorio comunale per rispetto distribuzione alcolici, somministrazione e vendita, rispetto ordinanze specifiche e di decoro urbano.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «Il presidio del territorio e la sicurezza delle persone restano un nostro obiettivo prioritario. A Santa Margherita Ligure le persone devono poter essere certe di vivere in serenità. Ringrazio la Guardia di Finanza per la collaborazione instaurata oramai da tempo con la nostra Polizia Locale».

I numeri della notte scorsa:

Due pattuglie Polizia Locale con quattro uomini occupati nel servizio

Due pattuglie GDF di cui una cinofila composta da due elementi e due cani ed una composta da tre uomini.

Due ambulanze CRI con relativi equipaggi.