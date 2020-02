‘Santa’: il podista, il virus, la paura. E il turismo?

Si dice “anno bisesto, anno funesto”. E le premesse, purtroppo ci sono. Secondo quanto riferito oggi dal Tg 24, la cena del podista di Codogno con l’amico proveniente dalla Cina, sarebbe avvenuta tra l’1 e l’8 febbraio; difficile sia stata fissata la vigilia della trasferta mattutina del 2 a Santa Margherita. L’atleta avrebbe quindi contratto il virus dopo la mezza maratona del Tigullio. Se le informazione fossero state fornite correttamente, ieri a Santa Margherita non sarebbero arrivati né allarmi né preoccupazioni.

Tuttavia l’allarme di ieri e quanto sta avvenendo in Lombardia e Veneto, può aprire una finestra sulla prossima stagione turistica. L’augurio è che la situazione possa normalizzarsi. Ma oltre gli auspici servono rassicurazioni suffragate da fatti che solo gli esperti possono suggerire.

Possiamo dire che locali e mezzi pubblici saranno costantemente disinfettati? Possiamo assicurare che esistono presidi medici in grado di individuare eventuali portatori di virus? Siamo in grado di fare una campagna per evitare che si ghettizzino i turisti orientali? Possiamo promuovere la Riviera di Levante come l’area a rischio 0 per la coronopatia? I sindaci sono al lavoro per costituire un pool di esperti in grado di realizzare un piano che non sia un’utopia?