‘Santa’: anche una rissa nella notte della movida

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Anche i carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure, guidati dal maresciallo Antonio Piazza, hanno effettuato ieri sera una serie di interventi per la sicurezza di ospiti e residenti.

I militari, con personale in divisa e in borghese, ha identificato diverse persone, segnalato due minori per possesso di sostanze stupefacenti, intervenuti per abuso di alcol da parte di giovanissimi e, verso le 5 del mattino, hanno sedato una rissa presso la stazione ferroviaria.

«Ringrazio i Carabinieri per la particolare attenzione che rivolgono al territorio e la loro capacità di “leggere” le situazioni anticipando possibili criticità» è il commento del Sindaco Paolo Donadoni.