Recco: “I park sono la necessità prioritaria?”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, consiglieri comunali di "Civica"

Il Programma triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2020/2022, approvato dalla giunta lo scorso 5 novembre, prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio di tre piani (uno dei quali interrato) nell’area ex Enel di via Roma.

Il quadro economico inizialmente previsto dalla giunta per quest’opera, da realizzarsi in struttura metallica e calcestruzzo armato, era pari a due milioni di euro.

Fin dall’inizio noi di Civica avevamo manifestato delle perplessità: se non altro perché la spesa preventivata non teneva conto degli oneri derivanti dalla progettazione e da altre voci di carattere generale.

Avevamo ragione: è di ieri la notizia dell’esistenza di uno studio di fattibilità che fissa a tre milioni e 300 mila euro il costo di questo intervento.

Il Programma triennale delle Opere Pubbliche prevede anche la realizzazione di un parcheggio multipiano presso l’area di via Liceti per un costo stimato pari a 2 milioni e cinquecento mila euro. Anche in questo caso è assai prevedibile un sensibile incremento della spesa.

Si tratta di cifre che andrebbero ad assorbire quasi totalmente la capacità di spesa per investimenti: in pratica la realizzazione di queste due opere significherebbe dover rinunciare ad altre.

Civica chiederà ai consiglieri comunali di maggioranza: “siete proprio sicuri che la priorità per Recco sia quella di spendere non meno di sei milioni di euro per realizzare due mega strutture metalliche per la sosta dei veicoli?”

Inoltre chiederemo al sindaco di spiegarci le ragioni (forse la pedonalizzazione del centro urbano?) che nelle sue intenzioni dovrebbero giustificare una spesa così rilevante.

In ultimo, non certo per importanza, Civica inviterà la maggioranza a riflettere sull’impatto che questa struttura avrebbe sulle abitazioni circostanti, in particolar modo su quelle di via Vastato.