Recco ex capitale gastronomica? Motivi e antidoti

La crociata del Consorzio gastronomico di Recco contro Tripadvisor induce a una riflessione che va oltre le recensioni. Recco non è più la capitale gastronomica della Liguria come l’aveva sognata l’ex sindaco Giorgio Pesce o l’ex assessore Sandro Pellegrini. I motivi sono molteplici. Il primo è forse il tempo che passa, cancellando anche i miti. Poi c’è la crisi, che sembra evolversi e aspirare all’eternità.

Un piccolo flash back. Negli anni sessanta si arrivava a Recco anche alle due di notte. Il piatto ghiotto non era solo la focaccia col formaggio, ma i ravioli fatti a mano, grandi quanto basta e con il “tocco” che oggi puoi gustare solo in alcune trattorie di campagna (in cui è sempre meglio prenotare).

Sono cambiati gli orari per motivi di costo e sindacali; all’epoca si disse che la decisione di chiudere a mezzanotte era per evitare l’arrivo di clienti indesiderabili da Genova.

Il capoluogo non fa più paura; offre un ampio ventaglio di locali caratteristici e a prezzi concorrenziali; ieri i genovesi cenavano a Recco; oggi molti recchesi alla sera vanno a cena nel centro storico di Genova. Non solo Genova; ci sono locali del Tigullio che offrono cucina, servizio e prezzi molto attrattivi. Citiamo ad esempio u “raieu” di Cavi; qui Alessandro Dasso, architetto dello staff di Renzo Piano, ha abbandonato progetti e cantieri per dedicarsi al locale di famiglia: il pesce che offre ai clienti lo ha pescato lui stesso e cucinato con le sue mani.

Altre domande possono essere motivo di riflessione. Voler ammodernare la cucina, sia pure nel rispetto della tradizione, può avere influito sul fatto che Recco non è più considerata capitale gastronomica? La valorizzazione della focaccia al formaggio può avere messo in ombra la cucina recchese? Nessuna sentenza, ma motivi di discussione su cui dovrebbero riflettere sia gli addetti ai lavori (ma anche i consumatori) e gli amministratori. Se non altro per trovare una collettiva inversione di rotta sul piano promozionale. (m.m.)