Recco: “Coronavirus, per Salvini due pesi e due misure”

Dallo Staff Comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Nella perenne campagna elettorale anche i timori per le notizie dei contagi da Coronavirus possono essere trasformati in acqua per il proprio mulino.

Matteo Salvini dichiara che intende denunciare Enrico Rossi, governatore della Regione Toscana, accusato dal segretario della Lega di non aver predisposto opportuni controlli su cittadini cinesi rientrati nelle zone di Prato e dintorni.

Poi, però, guardando la mappa dei casi di contagio in Italia, si scopre che i 16 casi di cui si è avuto notizia nella giornata di ieri sono localizzati in Lombardia e Veneto, cioè due Regioni a guida leghista.

Salvini attacca il governatore della Regione Toscana dandogli colpe su tutto.

Nessun commento, invece, sui casi riscontrati nella zona di Lodi e nel Padovano dove le amministrazioni Regionali sono guidate dalla Lega e dal centrodestra.

Ma sui social il Capo della Lega attacca solo il rappresentante del Pd.

Come ovvio.

Il segretario legista dice che, anche a seguito di telefonate e segnalazione ricevute ha intenzione di denunciare il Presidente della Toscana perché non avrebbe obbligato dei cinesi, rientrati in Italia, ad una quarantena ma solo invitati a presentarsi in un ambulatorio per un controllo.

A nostro avviso non c’è colpa per nessuno.

Non hanno colpe o responsabilità né Zaia in Veneto né Fontana in Lombardia, per i casi di contagio che si sono verificati nella giornata di ieri.

Invece Matteo Salvini ha cercato di trovare un colpevole di una cosa che nella sua regione, la Toscana, non è ancora accaduto, mentre non ha fatto dichiarazioni sui casi purtroppo verificatisi nelle Regioni amministrate dalla Lega.

In un momento così drammatico sarebbe bene archiviare le polemiche di bassa lega e remare tutti nella stessa direzione con l’obiettivo di salvare vite umane e riuscire a fermare il più possibile il dilagare del virus.