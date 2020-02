Recco: Collodari affida i fuochi della Sagra alla Palmese

Dal Quartiere di Collodari riceviamo e pubblichiamo

Il Quartiere Collodari desidera condividere con i propri sostenitori, amici e simpatizzanti un elemento di novità per la prossima Sagra del Fuoco 2020, ovvero l’azienda incaricata di eseguire lo spettacolo pirotecnico del Quartiere in onore di Nostra Signora del Suffragio.

Il Quartiere Collodari intende, innanzi tutto, ringraziare la famiglia Pannella e i propri collaboratori per la professionalità dimostrata nell’esecuzione degli spettacoli pirotecnici passati, che hanno riscosso grande successo sia tra gli appassionati che tra il grande pubblico. L’accordo, per l’avvio di una nuova collaborazione, è stato trovato con l’azienda “La Palmese Fireworks” di Giovanni Boccia e Luigi Nappi, da Palma Campania (NA).

Quello de “La Palmese” è, in realtà, un gradito ritorno: infatti, ancora guidata da Aniello Boccia, padre di Giovanni, si esibì per il Quartiere Collodari nel lontano 2005. Il ricordo positivo lasciato in quell’occasione e alcune pregevoli esibizioni nelle più importanti piazze pirotecniche italiane hanno convinto il Quartiere Collodari a confidare in Giovanni e Luigi per l’avvio di una nuova collaborazione, con l’auspicio che lo spettacolo pirotecnico del Quartiere, non solo del 2020 ma anche degli anni successivi, possa ancor di più soddisfare le grandi aspettative riposte, sia in termini di tecnica che di spettacolarità.