Recco: bilancio previsione 2020, approvato dalla giunta

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

In data 20 febbraio la Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2020 che verrà portato all’attenzione del Consiglio Comunale entro il mese di marzo per l’approvazione definitiva.

Anche quest’anno il Comune di Recco, come tutti i comuni con i conti in ordine, deve contribuire al Fondo di Solidarietà Comunale secondo quanto previsto dagli obiettivi di finanza pubblica quantificati dalle leggi statali.

Riportiamo qui di seguito i dati relativi al rapporto tra il 2019 ed il 2020:

– Contributo del Comune di Recco al Fondo di Solidarietà Comunale 2019

€ 2.464.065,84.

– Contributo del Comune di Recco al Fondo di Solidarietà Comunale 2020

€ 2.518.293,75.

– Differenza (maggior contribuzione del Comune di Recco al Fondo di Solidarietà Comunale) € 54.227,91.

Per cui per questi obblighi derivanti dalle indicazioni del governo centrale quest’anno, il Comune di Recco avrà a disposizione € 54.227,91 in meno rispetto al 2019.

Questo ha complicato ulteriormente la redazione del bilancio di previsione impedendo di fatto una riduzione delle aliquote IMU e comportando un attento taglio sul fronte della spesa per poter garantire il pareggio tra le entrate e le uscite, mantenendo inalterate le tariffe dei servizi (quali la mensa, gli scuolabus, i cimiteri, etc), senza dover ricorrere ad un aumento delle imposte.