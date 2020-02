Rapallo: venerdì alle Clarisse la voce di due poeti

Da Massimo Costanzo, per il Centro Culturale Newman, riceviamo e pubblichiamo

“La poesia mette a fuoco la vita”. Venerdì 28 febbraio presso l’Auditorium delle Clarisse, alle ore 21, due poeti, Davide Rondoni, autore di diverse raccolte di poesia pubblicate in Italia e all’estero, e Alessandro Bonino, alla sua prima raccolta, si mettono in gioco sul significato della poesia, un tempo linguaggio privilegiato dell’uomo e oggi apparentemente dimenticato.

Nella serata sarà presentata la raccolta “Averti in dono come una ferita” edizioni Aletti, prima opera di Alessandro Bonino.