In zona piazza Genova a Rapallo, un uomo di mezza età è caduto con lo scooter che stava conducendo, senza coinvolgere altri veicoli. E’ rimasto praticamente illeso. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno riscontrato come lo scooterista fosse alla guida in stato di ebbrezza. Oltre le sanzioni previste, ritiro della patente e denuncia.