La consigliera regionale uscente Lilli Lauro, forte a Genova, lavora per rafforzare i consensi nel Levante. Forse si è sentita tradita da alcune amicizie nel Golfo Paradiso, ma non si perde certamente d’animo. Correva per Forza Italia, ora per Toti.

Nelle foto Lilli Lauro con Gerolamo Giudice e ad una cena elettorale