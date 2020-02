Politica: elezioni regionali, Cianci alla convention

Dall’Ufficio Comunicazione “Domenico Cianci”, Candidato Consigliere Regione Liguria 2020, riceviamo e pubblichiamo

Il candidato Domenico Mimmo Cianci ha partecipato alla convention organizzata dal Presidente Giovanni Toti presso i magazzini del cotone di Genova ed ha potuto incontrare diversi sostenitori e amici coi quali ha nuovamente programmato le prossime fasi della campagna elettorale anche forte delle argomentazioni e strategie del presidente Toti.

“Gli Stati Generali presieduti da Giovanni Toti sono stati nuovamente l’occasione per me di constatare l’energia e la positività dell’operato di questo Presidente e del suo movimento in Liguria oltre a rafforzare in me la consapevolezza che il mio operato da consigliere regionale sarà realmente operativo e funzionale agli indirizzi che Toti darà al prossimo mandato politico nel governare la Regione Liguria. -dichiara Cianci – Ho ascoltato con attenzione e condiviso il mix di argomenti economici sociali, formativi e dedicati realmente al proseguire nel migliorare la nostra bellissima Regione”.

Cianci ha nuovamente ribadito al presidente Toti la prossima apertura del proprio Point in Genova all’interno di una prestigiosa via cittadina. Nei prossimi giorni il lancio ufficiale di questa location politica, del sito web e di una grande manifestazione nel Tigullio.