Pallanuoto M/ Il Sori batte il Lerici e guida la classifica

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante

Lerici – Sori (5-7)

Marcatori Sori: Viacava 3 Penco 1 Ottazzi 1 Benvenuto V. 1 Spigno 1

Marcatori Lerici Prian 2, Gambacorta 1, Guenna 1, Bonomo 1

Vittoria e vetta della classifica. Sori espugna la Mori con il risultato di 7 a 5 e va in testa.

L’obiettivo era entrare con grinta e abnegazione, giocando più spensierati ma con attenzione alle cose che ci si era detti nel pre partita.

Finalmente la prima vera prestazione corale, dove ognuno si è sacrificato per il compagno. Una partita a senso unico e messa già in cassaforte nei primi due tempi. I ragazzi di De Ferrari hanno saputo prendere il largo imponendo il proprio ritmo e facendo attenzione alle bocche da fuoco avversarie. Punteggio che sta un po’ stretto ai granata, sopra per 7 a 2, ma rimontati anche per le tante superiorità numeriche concesse malgrado una difesa a zona e i falli contro fischiati in attacco. Era importante portare a casa i tre punti in questo campo e contro una diretta concorrente, che non ha badato a spese con l’intento di fare subito il salto di categoria. Vittoria di gruppo ma ora testa bassa e consapevolezza di essere squadra. Contento anche il tecnico De Ferrari nel post partita: ” Oggi abbiamo messo in acqua tutto quello che avevamo e questo è quello che mi fa più felice .Ovviamente dobbiamo ancora migliorare in certe fasi ma devo fare i complimenti a tutti.

Spero che questa vittoria ci dia lo slancio per migliorarci sempre di più, perché

già sabato prossimo dovremo dare continuità di prestazioni e mantenere l’attenzione sempre alta.

Le insidie, lo abbiamo visto, sono sempre dietro l’angolo “. Vietato adagiarsi sugli allori, adesso i soresi dovranno confermare di meritare il ruolo di capolista.