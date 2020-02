Pallanuoto M/ Il Bogliasco si piega al Bologna (7-5)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

Prosegue il momento no del Bogliasco che nella decima giornata di campionato cade 7-5 in casa del President Bologna.

Avvio di gara subito difficile per i liguri costretti a rispondere in maniera decisa alla grande verve dei padroni di casa. Tra i bogliaschini chi più di tutti si applica per contenere la veemenza bolognese è soprattutto Ermanno Percoco, autore di tutte e tre le reti messe a segno dai biancazzurri dal fischio al cambio vasca. Il centroboa firma prima il momentaneo 1-1 in superiorità numerica, poi porta avanti i suoi in avvio di seconda frazione con due reti in rapida successione.

A cavallo dell’intervallo lungo però il Bologna mette la freccia vanificando anche il primo centro di giornata di Matteo Monari e portandosi per la prima volta sul doppio vantaggio.

Nel quarto tempo è ancora lo scatenato Percoco a riaccendere le speranze biancazzurre ma il finale di gara è ancora di marca emiliana e permette ai ragazzi di Marco Risso di aggiudicarsi meritatamente l’intera posta in palio.

“Purtroppo ancora una volta paghiamo una partita giocata male soprattutto sotto rete – commenta coach Magalotti – mentre in difesa continuiamo a comportarci più che egregiamente e lo dimostrano i soli sette gol incassati in una vasca difficile come quella bolognese, in attacco continuiamo a peccare di precisione. A tratti facciamo cose anche molto belle ma se non vanno come vogliamo finiamo per farci prendere dalla frenesia e inevitabilmente ne paghiamo dazio anche in fase di ripiegamento. Un altro atteggiamento che dobbiamo migliorare è quello di affrontare la gara in maniera totalmente differente fuori casa rispetto a quanto giochiamo alla Vassallo. Vero è che la nostra vasca è un’arma in più, ma non può essere un boomerang quando siamo lontani da lei”.

TABELLINO:

PRESIDENT BOLOGNA: L. Mugelli, C. Campolongo, Orlandini S., A. Baldinelli 3, M. Moscardino, Kadar B., F. Marciano, F. Belfiori, T. Turchini, L. Pozzi, E. Cocchi 3, D. Parisi 1, L. Bazzani. All. Risso

BOGLIASCO 1951: F. Di Donna, E. Percoco 4, Tamburini R., Guidaldi G., Congiu Giovanni, Mauceri, A. Bottaro, M. Monari 1, G. Boero, V. Puccio, D. Puccio, A. Canepa, Congiu Giosue’. All. Magalotti

Arbitri: Scillato e Fusco

Parziali: 2-1 1-2 3-1 1-1

Uscito per limite di falli: Monari (Bogliasco) nel quarto tempo.

