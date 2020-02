Monterosso: Festival canoro in omaggio a Padre Semeria

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio Semeria è lieto d’invitarvi al Festival Canoro 2020 che si svolgerà nell’omonimo istituto il giorno Sabato 14 marzo 2020, nell’ambito della ricorrenza dedicata al fondatore Padre Giovanni Semeria.

Il Festival Canoro è una tappa che fà parte di un percorso iniziato nella primavera dello scorso anno con gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Monterosso al Mare. Nel mese di aprile 2019, gli anziani ospiti hanno cominciato a provare alcune canzoni da fare in coro. Il cantare insieme ha favorito l’aggregazione, il contrasto al declino cognitivo, vivere la timidezza del mostrarsi davanti ad altri, la sfida con se stessi, il “riavvolgere” il nastro dei ricordi legati alle canzoni e naturalmente, con la musica anche la gestione di conflitti.

Sotto la guida della Direttrice Artistica Alessandra Caleffi, animatrice del Centro e sostenuti dal Direttore della RSA Sig. Del Carpio Flavio, gli ospiti hanno costituito Il Coro C.O.S. (coro ospiti Semeria) ed hanno provato ad offrire già in diverse occasioni un piccolo concerto ad amici, parenti e visitatori.

In occasione della ricorrenza dedicata al fondatore del Centro, gli ospiti gareggeranno in un festival canoro cantando canzoni scelte e legate ai loro ricordi, singolarmente, in coppia o in gruppo.

Per ogni informazione potete rivolgervi a: Marco Delucchi 0187 817514