Cogorno: l’assessore Franca Raffo ringrazia gli Alpini

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo Alpini di Cogorno sezione di Genova, lo scorso sabato 15 febbraio, si è riunito per pulire il sentiero delle Portatrici di Ardesia e la millenaria Cava da L’Andanna, sul Massiccio del Monte San Giacomo. Per la lodevole iniziativa, l’Assessore alle Tradizioni del Comune di Cogorno, Franca Raffo, porge a tutti loro un ringraziamento: “Curare le pedonali o i sentieri, situati alle spalle delle nostre colline, è un impegno lodevole e importante – ha dichiarato -. Queste strade gli Alpini di Cogorno le conoscono molto bene, ereditando dai propri predecessori una storia fatta di guerra, sudore e lavoro. La nostra è una terra antica che ha tante cose da dire, come un libro da leggere. Le nostre colline e i nostri monti sono la rilegatura che tengono ben saldi i capitoli della storia della nostra gente. Bravi ragazzi! E ancora grazie a Voi tutti!”.