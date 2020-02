di Giuseppe Valle

L’atrio del Comune si è trasformato in balera per festeggiare il carnevale 2020: musica, luci psichedeliche e, perché no, qualche degustazione sfiziosa.

Le persone all’inizio della serata sono arrivate un po’ alla spicciolata, ma dopo le 21,45 l’afflusso è stato notevole, tanto da riempire l’atrio e le coppie hanno preso a ballare. Non poche le maschere…