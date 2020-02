Chiavari: giovani della Lega allievi del senatore Romeo

Da Nicholas Fadda, Commissario Lega Giovani Tigullio – Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Oggi pomeriggio i ragazzi della Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso hanno partecipato alla seconda lezione della scuola giovanile alla presenza del Capogruppo Lega in Senato Massimiliano Romeo. Il Senatore Romeo ha spiegato il funzionamento del buon lavoro della Lega a Roma, interagendo con i ragazzi rispondendo a domande e curiosità sul lavoro svolto a Roma.

Ancora una volta la Lega dimostra la vicinanza nei confronti dei giovani.

Ringraziamo il Sen. Massimiliano Romeo per la disponibilità e l’ottima lezione, il segretario nazionale Lega Liguria l’On. Edoardo Rixi, il Sen. Francesco Bruzzone e la Lega – Salvini Premier Chiavari per averci dato la disponibilità e l’aiuto necessario per l’ottima riuscita dell’evento!!!

Viva la Lega, viva i giovani!