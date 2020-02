Un 38 enne, gravato da pregiudizi di polizia, originario di Lodi, ma di fatto senza fissa dimora, al termine degli accertamenti effettuati dai Carabinieri della città, è stato deferito in stato di libertà per “danneggiamento ed atti osceni in luogo pubblico”.

L’uomo, alcuni giorni addietro, mentre si trovava dentro la Cattedrale situata in un Comune del Tigullio , alla presenza del sacrestano e di alcuni fedeli, urinava nei pressi di un piccolo altare di culto.