Chiavari: ecco il video per raccontare la città

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Raccontare Chiavari attraversando il caruggio dritto, fulcro della vita cittadina, perdendosi tra i sentieri collinari e respirando la fresca brezza marina.

Narrare le tradizioni dei chiavaresi, trasmettendo la vitalità e il dinamismo degli attori che hanno contribuito nel tempo a dare vita al ricco tessuto culturale cittadino.

Mostrare le eccellenze che ne hanno fatto città di commercio capofila del Tigullio, ma anche le manifestazioni, turistiche e sportive, che ne hanno portato fuori dai confini regionali il nome.

“Io sono Chiavari” è il primo film di promozione turistica realizzato dall’amministrazione Di Capua per descrivere un patrimonio culturale di assoluto prestigio, fatto di scorci e paesaggi mozzafiato, eventi, tradizioni e molteplici attività per il tempo libero: un racconto in prima persona, un flusso di coscienza in cui la città si presenta da sé.

Commissionato dall’amministrazione comunale al regista Gip Barbeschi, l’anteprima assoluta verrà presentata alla cittadinanza venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18 presso il cinema Mignon di Chiavari, con repliche a seguire alle ore 19, 20 e 22. La versione integrale che verrà proiettata ha una durata di 14 minuti, mentre per la promozione digital e social si provvederà alla diffusione di quella breve.

Dichiara l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto «In qualità di assessore al turismo, al commercio e allo sport sono molto orgoglioso del film “Io sono Chiavari”. Un lavoro, sviluppato in circa 12 mesi di lavoro, in cui Barbeschi ha saputo cogliere i diversi e molteplici aspetti di una città unica. Il video è stato realizzato con i proventi dell’imposta di soggiorno e sarà uno strumento utilissimo per promuovere la nostra splendida città alle fiere internazionali del turismo ed ogni qualvolta vorremo presentare, in maniera veloce ed accattivante, l’anima di Chiavari. Storia, cultura, commercio, artigianato, sport, bellezze naturali e angoli di una Chiavari che non finisce mai di sorprendere: al centro e centro di riferimento del Tigullio e del ricco entroterra, punto di riferimento indiscusso della Val Fontanabuona, della Val d’Aveto, della Val Graveglia e della Valle Sturla».

«Un percorso di marketing territoriale studiato su misura per Chiavari. Le riprese hanno seguito un grande lavoro preliminare, di analisi e ricerca, per poi partire con l’attività di regia. La colonna sonora è “Verano Porteňo”, tratta dalle quattro stagioni di Piazzolla, mentre i “bullet point” (le macro scritte che compaiono in sovrimpressione), rappresentano un’opportunità per chi ha qualcosa di valore, come Chiavari, da esprimere e sottolineare. Avere un solo obiettivo, sia narrativo che registico, mi permette di impostare ogni dettaglio tecnico, dal colore al taglio di una serie di scene che rappresentano uno dei molti argomenti da inserire nel filmato. Un sottile e fondamentale lavoro per il quale anche l’impostazione della colonna sonora diventa importante» sottolinea il regista Gip Barbeschi.