Chiavari: domani sfilata di carri allegorici e maschere

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

E’ arrivato il tanto atteso appuntamento con il Carnevale chiavarese.

L’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari organizza per sabato 22 febbraio 2020, a partire dalle ore 21.30 presso l’atrio di Palazzo Bianco, il Ballo in Maschera Vintage con la partecipazione della band rock&roll and rockabilly Miki & The Red Rock e un tuffo nel passato con i Mashup, crew che intratterrà il pubblico con balli acrobatici ed evoluzioni.

Mentre domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 15 presso la rotonda Ravenna, partirà la sfilata dei carri sul lungomare con animazione della Miwa Cartoon Street Band e la parata dei trampolieri della Compagnia Familupis, accompagnati dal gruppo storico degli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna. L’arrivo è previsto in via dei Velieri con l’immancabile pentolaccia, distribuzione di dolciumi e intrattenimento musicale a cura del gruppo I Parapendio: sarà l’occasione per procedere alla premiazione del carro più originale, organizzata dal Comitato Lungomare in collaborazione con l’Associazione Bande Sonore.