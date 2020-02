Camogli: “Sì, viaggiare” con Guglielmi e Tarallo

Da Ochin Okinawa riceviamo e pubblichiamo



Domenica 23 febbraio 2020, Camogli, ore 17.30, Istituto Nautico, via Bettolo “Sì, viaggiare. Dal Far West a Genova, i percorsi di due globetrotters” Con Laura Guglielmi e Pietro Tarallo

L’Ochin invita due viaggiatori, giornalisti e amici, per raccontarci perché il viaggio ci attira e neppure la paura dei virus ci fa passare davvero la voglia di avventura.

Lei è Laura Guglielmi, che nel libro Le incredibili curiosità di Genova (Newton Compton) non parte per altri mondi, ma fa un viaggio all’interno della città dove ha scelto di vivere (e dintorni). Più di mille anni di storia della Superba in ottanta riquadri spesso ironici. E tante donne sconosciute ai più ma non per questo meno importanti per la storia ligure.

Lo sapete che una francese atterrò con una mongolfiera a Montebruno in val Trebbia all’inizio dell’Ottocento e fu scambiata per la Madonna? E la spedizione dei Mille fu un anche affare per l’armatore Rubattino. E il lapsus che fece Freud non ricordandosi Nervi? E la baronessa scozzese che salvò Portofino dai bombardamenti?

Lui è Pietro Tarallo, che ha passato un anno a rovistare nei suoi archivi e ha dissotterrato gli articoli pubblicati dal 1970 a oggi su oltre 60 giornali e riviste. Nel suo nuovo libro Giro del mondo in 80 Paesi (Polaris) sono raccolti 200 articoli che riguardano 80 Paesi, dagli Usa, al Botswana, dalla Guyana, al Perù, allo Yemen. È un viaggio a ritroso nel tempo in un mondo che non c’è più, che fa capire come la

nostra società e il pianeta siano cambiati dagli anni Settanta a oggi sotto il segno della globalizzazione, del consumismo sfrenato, del profitto, del riscaldamento globale, degli integralismi religiosi e delle guerre.

Il viaggio, lontano o vicino, è per loro, come per ciascuno di noi, anche stimolo per riflettere sul mondo, sulle differenze e le somiglianze, sulle fughe e sui ritorni.

Vi aspettiamo come sempre con un the caldo

Il vostro Ochin

Ingresso libero