Camogli: palestra comunale, maggiore sicurezza

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A seguito di un incontro con le associazioni sportive e l’istituto comprensivo sulla sicurezza della palestra, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a incaricare una ditta per la posa di idonee protezioni, quali copri termosifoni e copri colonne, al fine di garantire la massima sicurezza per i fruitori della palestra. La palestra viene usata in orari curriculari dalle classi della scuola primaria e secondaria di I grado di Camogli (227 alunni) e dall’Istituto Marco Polo; in orari extra curriculari dal Giocosport (finanziato dal Comune), e da altre associazioni come Bicicamogli, Banca del Tempo, Volley Golfo Paradiso Camogliper volley, boxe, biodanza ed altre attività sportive/ricreative.