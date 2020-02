Camogli: in tantissimi ad applaudire uno straordinario Cevoli

Numeroso pubblico al teatro Sociale di Camogli per assistere al divertentissimo e applauditissimo recital di Paolo Cevoli in “La Sagra Famiglia”. Prima dello spettacolo Cristina Oneto, giornalista di Telepace, ha ringraziato la Fondazione Teatro Sociale, Paolo Cevoli per avere accettato l’invito e il pubblico che con la sua presenza ha contribuito al progetto triennale che l’Associazione Amici di Simone Tanturli Onlus persegue. Tra il pubblico il sindaco di Camogli Francesco Olivari e don Giuseppe “Pino” De Bernardis. Lo spettacolo è ancora in corso.