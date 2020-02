Bogliasco: morta a Courmayeur figlia di Sirotti

E’ morta improvvisamente a Courmayeur Ilaria Sirotti, 55 anni, figlia minore di Raimondo ex sindaco di Bogliasco, pittore di fama, docente, morto a 85 anni, il maggio del 2017.

Ilaria era in montagna a Courmayeur con la sorella Emanuela ed un nipote. Nella notte tra giovedì e venerdì è stata colta da forti dolori in varie parti del corpo. E’ stata chiamata la guardia medica che le avrebbe praticato una iniezione di Voltaren. Poche ore dopo, nella prima mattinata di venerdì, il malore l’ha uccisa. La magistratura vuole capire le cause del decesso e se, con un trasferimento all’ospedale, potesse essere salvata.

Ilaria Sirotti, esperta d’arte, abitava a Quinto. Oltre alla sorella Emanuela, lascia nel più profondo dolore la mamma Giovanna. La data dei funerali non è stata ancora fissata in attesa del nulla osta della magistratura.