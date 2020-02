‘Santa’: “Mezza maratona, nessun pericolo di contagio”

Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, a proposito del podista che ha partecipato alla Mezza maratona delle due perle ha postato quanto segue:

“Si precisa che, come hanno dichiarato il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’Autorità sanitaria regionale, a Santa Margherita Ligure non c’è stato e non c’è oggi nessun caso di contagio.

Da subito abbiamo agito in sinergia con la Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri, nonché con il Sindaco di Portofino, mettendoci in contatto con la Asl4 e con gli organizzatori della manifestazione per accertare lo stato delle cose.

Il caso segnalato in Lombardia non risulta che fosse infetto alla data in cui ha partecipato alla gara podistica nel nostro territorio.

Rivolgiamo invece un pensiero di sostegno e di speranza per la sofferenza di quella persona e dei suoi famigliari”.