‘Santa’: “Lo spettacolo delle mareggiate in Liguria”

Al via gli Aperitivi con la Scienza, una rassegna di incontri con ricercatori e scienziati, appassionati del mondo outdoor, professionisti impegnati in attività di tutela ambientale. Da febbraio, una volta al mese incontreremo esperti che condivideranno con noi le loro esperienze e il loro sapere.

L’appuntamento è presso l’HUB di Santa Margherita in Via Maragliano 41. Qui si svolgeranno gli incontri nei mesi invernali e primaverili.

E’ gradita la conferma: info@outdoorportofino.com – (+39) 334 3290804

Domenica 23 Febbraio – Wave Watching: lo spettacolo delle mareggiate in Liguria – Santa Margherita HUB

Il primo appuntamento è con Alessandro Benedetti, ricercatore ICMATE-CNR che ci parlerà di mareggiate in Liguria, di cambiamenti climatici e dei migliori siti dove effettuare il Wave Watching.

Appuntamento domenica 23 febbraio ore 17.30 presso l’HUB di Santa Margherita Ligure in Via Maragliano 41.

Wave Watching, parola all’esperto

«La mareggiata la percepisci ancor prima di vederla, è nel tonfo sordo delle onde sulla costa, nell’aria impregnata di salsedine, nell’elettricità che pervade ogni cosa. Quando poi te la trovi di fronte ne resti stregato». A parlare è Alessandro Benedetti, il primo a trattare il tema del moto ondoso nel Mar Mediterraneo.

Il 23 febbraio sarà nostro ospite per parlarci dei suoi studi e ricerche in tema di mareggiate. Ricercatore del CNR e appassionato conoscitore delle mareggiate liguri, Alessandro Benedetti illustrerà il contesto geografico e meteomarino del fenomeno in Liguria. Ci parlerà anche delle mareggiate storiche, dei cambiamenti climatici e dei migliori siti dove effettuare il Wave Watching. Le sue spettacolari immagini – pubblicate nel libro Wave Watching, lo spettacolo delle mareggiate in Liguria scritto insieme a Stefano Gallino e Luca Onorato – faranno da filo conduttore all’incontro presso l’HUB di Santa Margherita in Via Maragliano 41.

A concludere l’incontro un aperitivo offerto da Triple “A”.