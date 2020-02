Per la posa della tubazione gas per conto di Italgas , il dirigente responsabile della Città Metropolitana ha ordinato la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 227 di Portofino – per un tratto di 140 metri ricadenti nel Comune di ‘Santa’ – nei giorni 25, 26, 27 e 28 febbraio e 3, 4, e 5 marzo 2020, dalle ore 01,00 alle ore 05,00. Il transito ai veicoli impegnati in servizi di soccorso o di emergenza sarà garantito.

