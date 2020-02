‘Santa’: “Coronavirus, il podista non era ancora contagiato”

L’elenco dei 1.423 partecipanti alla Mezza Maratona delle due perle svoltasi tra Santa Margherita e Portofino il 2 febbraio scorso esiste. Nessuno però avrebbe convocato i maratoneti per sottoporli ad analisi. Repubblica ha rivelato che il 38enne, contagiato dopo essere stato a cena con un amico proveniente dalla Cina dove lavora, aveva preso parte alla corsa podistica del Tigullio. Le indagini a tappeto partite dalla Asl avrebbero però stabilito che l’uomo al momento della partecipazione alla corsa podistica non era infetto. Respiro di sollievo e attesa per una comunicazione ufficiale.