Recco: stasera “Bentornato fratello lupo” (2)

Dallo staff del sindaco Carlo Galdolfo riceviamo e pubblichiamo

E’ dimostrato che l’arrivo dei lupi è un bellissimo evento dal carattere “etologico” (ossia legato al comportamento animale), perché significa che questa specie selvatica ha trovato nel nostro territorio un ambiente ottimale non solo per la presenza consistente di “ungulati”, tra cui i cinghiali, ma anche per le sue caratteristiche naturali. Per conoscere meglio il predatore nella sala Polivalente F. Lavoratori, oggi venerdì 21 febbraio alle ore 21, è in programma l’incontro sul tema “Il lupo è tornato”, promosso dal Club Alpino di Sori (sottosezione Cai Ligure), in collaborazione con il gruppo Scout Agesci di Recco, la Pro Loco di Recco e con il patrocinio del Comune di Recco. Una conferenza in cui Paolo Rossi, fotografo naturalista esperto di lupi, attraverso foto, filmati e racconti permetterà al pubblico di conoscere la vita del predatore. “Si tratta di un incontro – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – che ci permetterà di conoscere meglio il lupo e di ricevere informazioni e consigli su come rapportarsi con questo splendido animale da poco ritornato sul nostro territorio”. Parte della serata sarà dedicata al cane pastore maremmano e ai comportamenti da adottare in caso di incontro con le greggi