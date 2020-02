Recco: Paolo Rossi e il lupo fanno il pieno di pubblico

Il fotografo Paolo Rossi, naturalista esperto di lupi, di cui va a caccia armato di macchina fotografica, ha fatto il pieno questa sera alla Sala polivalente di Recco. Pubblico attento e interessato, anche perché il lupo è sempre più vicino. E Paolo Rossi non ha certamente deluso le aspettative.

La serata è stata organizzata dal Club Alpino di Sori (sottosezione Cai Ligure), in collaborazione con il gruppo Scout Agesci di Recco, la Pro Loco di Recco e con il patrocinio del Comune di Recco. Con l’assessore alla Cultura Enrico Zanini, c’erano i colleghi Davide Lombardo Manerba, Francesca Aprile, Caterina Peragallo, il consigliere Nanni Capurro e il presidente della Pro Loco Antonio Marruffi.

Una curiosità: nel tratto del torrente prospiciente la sala polivalente, un cinghiale (preda abituale dei lupi) era in attesa di un misterioso appuntamento e guardava in alto, paziente, verso via 4 Novembre dove sono piazzati i cassonetti dei rifiuti. Da dove forse gli arriva qualche cibaria.