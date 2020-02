RASSEGNA STAMPA. Cogorno, Basilica dei Fieschi a rischio

Oggi, venerdì 21 febbraio, auguri ad Eleonora. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Santi patroni, per la dissenteria: Sant’Andrea (30 novembre). Parole: incomodo (motivo imposto o subito di disagio; a proposito del corrispettivo per una prestazione; indisposizione di salute, non grave ma fastidioso).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Cogorno: Basilica dei Fieschi, allarme stabilità.

Sestri Levante: parte la rivoluzione degli uffici comunali. Sestri Levante: Rolandelli, la gestione dei negozi ai nipoti. Sestri Levante: guasto a una condotta, chiusa via Bo. Sestri Levante: concorso Carlo Dapporto, domani i vincitori. Lavagna: Andrea è sbarcato e vola a casa. Cogorno: 40 guide turistiche alla scoperta del Borgo. Chiavari: area Italgas, verso l’accordo bonario. Chiavari: park Assarotti più ampio. Chiavari: parcheggio a Caperana per l’interscambio. Chiavari: A-12 per i tunnel servono carotaggi.

Rapallo: cortometraggio sul Morandi, il ricavato a Occupy Albaro. Rapallo: depuratore pronto in estate. Rapallo: trasferimento illecito di soldi, si cercano i beneficiari. Rapallo: Carnevale, feste per tutti i gusti.

Camogli: parte la stagione della tonnara. Camogli: due intercity in più fermeranno in estate. Recco: studio di fattibilità di autosilo a tre piani nell’ex area Enel che potrebbe però ospitare la sede della Croce Verde. Recco: forse la visita di Salvini nel fine settimana. Recco: incontro sul lupo con Paolo Rossi.

Parco Val d’Aveto: nomi nuovi nel Consiglio.