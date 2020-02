Rapallo: metti il Burraco a Carnevale

Dall’associazione culturale “Parco delle Fontanine” riceviamo e pubblichiamo

Martedì 15 febbraio alle ore 15,30 l’Associazione “Parco delle Fontanine” ha organizzato IL BURRACO DI CARNEVALE presso l’Istituto Liceti.

E’ un evento del tutto nuovo che si aggiunge agli altri che si svolgono durante l’anno, come i giochi di Primavera, la Castagnata, la Befana, l’albero di Natale, oppure altri come le grigliate, il minestrone…..

Il Parco delle Fontanine è uno dei fiori all’occhiello del Comune di Rapallo, e rappresenta un importante sfogo verde per tutto il quartiere ed è uno dei parchi comunali più estesi della regione. Il Parco si sviluppa in una piccola valletta,ai piedi della quale si trovano l’Istituto scolastico Liceti e gli edifici residenziali di via Rizzo. Fin dal 1990 l’impegno dei residenti della zona e delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo, ha portato questa area verde ad essere una delle più grandi aree attrezzate del Comune di Rapallo. Si sviluppa su circa 15000 metri quadrati ed è suddivisa in tre parti principali, con destinazione e fruibilità differenziata: Parco Giochi , Parco Sport , Parco Famiglia e Area cani.

Tutti gli interventi di sistemazione dei versanti all’interno del Parco sono stati eseguiti con i metodi di ingegneria naturalistica. Dal punto di vista paesaggistico il Parco si configura come elemento di interruzione nella continuità del tessuto edificato e concorre alla qualificazione del paesaggio urbano. Pur evidenziando marcati interventi antropici, nell’andamento delle fasce e dei percorsi, il bosco conserva , nella varietà delle specie arboree e nella loro spontanea crescita un aspetto prevalentemente naturale.

Il Parco vive grazie al contributo dei soci e del Comune: i volontari dell’Associazione si occupano della apertura e chiusura, della pulizia, sorveglianza e piccola manutenzione, oltre a organizzare i vari eventi.

Un programma intenso che vede l’Associazione sempre impegnata ad avvicinare i cittadini di tutte le età al proprio territorio, anche attraverso manifestazioni che coinvolgono bambini, giovani, adulti, grandi adulti.

Il Parco delle Fontanine, sottratto con tenacia e coraggio da alcuni abitanti del quartiere alla cementificazione è diventato una realtà importante per Rapallo, un’oasi verde in mezzo ai palazzoni di cemento.