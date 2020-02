Rapallo: “Il nostro carro di Carnevale dedicato all’ambiente”

Dal Comitato genitori ‘Rapallo’ e ‘Rapallo-Zoagli’ riceviamo e pubblichiamo

“We are the change, we are the children” , questo il nome del nostro carro allegorico che sfilerà in occasione del carnevale dei piccoli organizzato dal comune di Rapallo in collaborazione con Pro Loco Capitaneato di Rapallo e con i comitati genitori Rapallo e Rapallo Zoagli in programma domenica 23 febbraio con il tema “ambiente, un bene da custodire”.

Il concetto di base é che l’ambiente subisce costanti maltrattamenti da parte dell’uomo, noi ci siamo focalizzati sul tema dei rifiuti plastici; alcuni scienziati affermano che nel 2050 negli oceani il loro numero sarà superiore a quello dei pesci.

É stato scelto questo nome per creare un collegamento tra la nostra rappresentazione della terra imprigionata dalle plastiche e i bambini dei nostri plessi che grazie alla collaborazione delle maestre sfileranno mascherati da flora e fauna interpretando le bellezze della natura.

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, con questa celebre frase il Mahatma Gandhi esorta la popolazione mondiale ad “agire”. Non è sufficiente pensare semplicemente al cambiamento, sperare nel cambiamento, ma dobbiamo diventare nella nostra vita ciò che sentiamo di Essere, vivere per i nostri principi e per le nostre giuste cause.

Il messaggio che vorremmo trasmettere é quello che i bambini se guidati ed educati con consapevolezza verso il rispetto delle risorse, avranno gli strumenti per cercare di porre rimedio ai troppi errori commessi da noi adulti in termini di sfruttamento ed inquinamento.

I nostri figli hanno il potenziale per dare il via al cambiamento, loro potranno essere il vero cambiamento.

Vorremmo che il nostro carro oltre a portare divertimento ed allegria portasse anche questa speranza, i bambini saranno il cambiamento!

Ringraziamo la nostra dirigente scolastica dott. ssa Elisabetta Abamo e tutte le docenti che hanno accettato di collaborare dedicando tempo e risorse nel confezionamento dei costumi per i bimbi.

Anche quest’anno la collaborazione tra scuola e famiglie è stata fondamentale per la realizzazione del progetto carnevale.

Grazie naturalmente al Comune di Rapallo e tutte le associazioni che collaborano per la realizzazione di questo importante evento.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa per ammirare il nostro e gli altri bellissimi carri di carnevale.