Leivi: truffato via internet, denunciati due genovesi

Nel corso della mattinata, a conclusione di accertamenti generati da una querela, sporta da un 61 enne abitante a Leivi, i Carabinieri della Stazione di Chiavari, hanno deferito in stato di libertà per “truffa aggravata in concorso mediante piattaforma informatica” due genovesi di 32 e 51 anni, gravati da pregiudizi di polizia. Nei fatti: i due indagati, avevano messo in vendita, su un sito internet specializzato, un veicolo, oggetto d’interesse per il denunciante. Pertanto, i due malfattori, dopo aver indotto con vari artifizi e raggiri, l’acquirente a versare la somma di 1.300 su una carta post-pay, intestata al 51 enne, non consegnavano l’auto e si rendevano irreperibili.