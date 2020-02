Lavagna: donazione al reparto di Pediatria

di Giuseppe Valle

Il signor Simone De Paoli ha scritto un libro che si intitola “Jack” e narra una vicenda dolorosa che si conclude positivamente. Il ricavato della vendita è stato destinato dall’autore al reparto di Pediatria del Polo Ospedaliero di Lavagna, diretto da Massimo Chiossi, in segno di gratitudine verso tutto il personale sanitario che ha seguito la nascita del figlio e lo ha accompagnato in un delicato momento successivo.

Simone De Paoli





Massimo Chiossi





La donazione consiste in un monitor per rilevare i principali segni vitali in un paziente fermo o in movimento ed un laringoscopio, indispensabile in caso di intubazione.

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale Bruna Rebagliati e il direttore sanitario Francesco Orlandini, lieti di questo riconoscimento e certi che gli strumenti torneranno utili a molte persone.