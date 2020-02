Coronavirus: il 38enne ‘positivo’ avrebbe partecipato alla Mezza delle due Perle

Sarebbe stato anche in Liguria e per la precisione alla Mezza Maratona delle due Perle, che si corre fra ‘Santa’ e Portofino, il 38enne di Codogno ricoverato da mercoledì dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela ‘Repubblica’, che in un articolo ricostruisce gli spostamenti sensibili dell’uomo, appassionato di running.

La gara, ricordiamo, si è disputata il 2 febbraio, a cavallo del periodo in cui, sempre secondo il giornale, sarebbe avvenuto il contagio.

Com’è ovvio la notizia sta suscitando particolare preoccupazione sui social, sia negli ambienti sportivi che in quelli locali.