Coronavirus: “Chi teme l’avvenuto contagio non si rechi al Pronto Soccorso”

“Se il 38enne di Codogno fosse stato infettato da Coronavirus nei giorni della Mezza Maratona delle due Perle e lo avesse trasmesso nel corso della gara, oggi avremmo altri casi conclamati, considerato che il periodo finestra di incubazione del virus è scaduto”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente Giovanni Toti, che ha poi invitato chiunque abbia fondati motivi di poter avere contratto il Coronavirus di non recarsi al Pronto Soccorso, dove entrerebbe in contatto con altre persone, ma di chiamare il 112 per l’attivazione del protocollo che eviterà nuovi, eventuali contagi.