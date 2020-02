Una frana blocca da ieri sera alle 22.30 circa, ventisei abitanti di Coreglia tra cui vi sono alcuni bambini ed un disabile. I lavori sono in corso per liberare la carreggiata. La strada è comunale e collega San Colombano con località Vallefredda di Coreglia, in Fontanabuona. Ieri sera sul posto si sono immediatamente recati i sindaci delle due località. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari. E’ stato allertato anche il 118.