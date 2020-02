Cogorno: le guide turistiche e le attrattive del Borgo

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Oltre una quarantina di guide turistiche, naturalistiche e accompagnatori turistici, hanno partecipato giovedì 20 febbraio alla 1^ edizione del workshop “Nelle terre dei Fieschi”. Bilancio più che positivo per gli organizzatori, l’Amministrazione Comunale di Cogorno e Primetime Viaggi, per i partecipanti e per i relatori della giornata formativa in terra fliscana, tra cui l’A.I.S. Tigullio, che ha deliziato i presenti con la degustazione del Vino Fliscano, e don Maurizio Prandi, parroco della Basilica dei Fieschi.

“Siamo contenti di aver fatto un primo passo verso una maggior consapevolezza turistico-culturale del Borgo dei Fieschi – ha dichiarato l’organizzatrice del Workshop, Antonella Riccardi di Primetime Viaggi -. Vogliamo fare rete con tutte le realtà del territorio per posizionare Cogorno e il suo Borgo tra le attrazioni turistiche di pregio del comprensorio. È stata una buona occasione infine, per mostrare ciò che abbiamo nel nostro immediato entroterra del levante ligure: una grande bellezza che non ha nulla da invidiare alla costa. Il workshop ha messo le basi per una collaborazione più stretta con i professionisti del turismo. Alle guide è stato chiesto di segnalare, da ora in poi, tutti i gruppi che porteranno in modo tale da offrire da una parte un’accoglienza più strutturata al momento dell’arrivo (dall’apertura del Museo, al benvenuto di Don Maurizio) e dall’altra cominciare a monitorare i flussi per capire come strutturare una comunicazione targettizzata ed efficace”.