Chiavari: Panathlon Tigullio e i giovani sportivi

Da Fabrizio Pagliettini, neo eletto presidente del Panathlon Tigullio Chiavari riceviamo e volentieri pubblichiamo.

ALDO TRAVERSARO E GIUSEPPE LA VITE OSPITI DEL PANATHLON TIGULLIO CHIAVARI

Le conviviali del Panathlon devono essere occasioni importanti per creare uno spirito di gruppo e di aggregazione sempre piu’ forte tra tutti gli Associati ma hanno il preciso obiettivo di fidelizzare sportivi eccellenti dal punto di vista agonistico e soprattutto da quello etico, per poterli fare diventare riferimenti costanti per i nostri giovani. Non ci si puo’ dimenticare dell’importanza degli esempi, dei testimonial; sono le storie con contenuti concreti infatti, che fanno da riferimento ai giovani atleti, ne forgiano caratteristiche sportive ma soprattutto li aiutano a essere uomini migliori. In questa ottica Aldo Traversaro (Campione Europeo mediomassimi) e Giuseppe La Vite (Campione italiano in due categorie arrivato a un passo dal titolo europeo) sono due storie da raccontare, due personaggi importanti del nostro territorio che oggi si dedicano a crescere i giovani, li aiutano a trovare fiducia in se stessi, a rispettare regolamenti e avversari, ad avere degli obiettivi.

Lunedi sera 24 febbraio saranno protagonisti della conviviale del Panathlon Tigullio Chiavari ma hanno già dato ampia disponibilità a continuare il rapporto con l’Associazione per poter trasferire ai ragazzi la loro cultura sportiva. Il Panathlon rappresenta l’essenza dello sport, il vero agonismo che non ha solo il risultato con punto fermo ma il diritto di tutti alla pratica sportiva senza necessariamente essere campioni. Fair play, etica, rispetto, parole molto usate ma che necessitano di essere applicate da tutti i protagonisti coinvolti, atleti, dirigenti, genitori. Parlarne è un obbligo per potere migliorare tutti insieme; farlo grazie alle storie di campioni veri è ovviamente un aiuto di fondamentale importanza.

(G.V.)