Chiavari: ‘Letture del Bibliotecario’ con Roald Dahl

Dalla segreteria della Società Economica riceviamo e pubblichiamo

A “Le letture del Bibliotecario” lunedì si parla Roald Dahl

Il quarto protagonista de “Le letture del Bibliotecario” sarà Roald Dahl. Prosegue col vento in poppa la rassegna ideate e curate da Enrico Rovegno, che dà appuntamento al suo pubblico lunedì, 24 febbraio, alle ore 17.30, nella Sala Ghio Schiffini della Società Economica

L’autore inglese di origine norvegese, Roald Dahl, è noto al grande pubblico soprattutto come autore di libri per bambini di enorme successo, come è attestato anche dalle numerose trasposizioni cinematografiche: dal Grande Gigante Gentile di Spielberg del 2016 e alla Fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005 (ma trent’anni prima Willy Wonka, il protagonista, era già stato interpretato da Gene Wilder…) solo per citare le pellicole più recenti.

A proposito della biografia dell’autore, che questa volta verrà affrontato come esponente della “Difficile arte della brevità”, racconta Rovegno:

<Baciato dalla fortuna commerciale, Dahl ebbe in realtà una vita difficile e dolorosa, segnata da malattie e morte dei suoi cari. In particolare, la morte per morbillo di una figlia di 7 anni, in seguito alla quale scrisse un appello commovente a favore della vaccinazione, l’idrocefalia del piccolo Theo, per cui insieme a un ingegnere inventò e brevettò un macchinario che ancora porta il suo nome. Forse proprio in queste e altre drammatiche vicende si trova la radice dei suoi racconti, soprattutto quelli per adulti, in cui prevale una visione dell’esistenza piuttosto problematica o la soluzione della fuga fantastica. Questi racconti sono stati raccolti dall’autore stesso in un’unica edizione, e offrono tuttora un’esperienza di lettura che vale veramente la pena. Un invito a partecipare per chi potrà, e a leggere per tutti quelli che non conoscono ancora questo autore, o questo aspetto della sua opera>.

La partecipazione è libera.