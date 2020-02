Chiavari: incontro su “Totalitarismi: un’analisi comparata”

Da “il bandolo”, Associazione di cultura politica, riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 febbraio, alle 17.30 all’Auditorium della Filarmonica di Chiavari, “Totalitarismi: un’analisi comparata” con lo storico Sandro Antonini.

Si tratta, in sostanza, di eseguire una disamina critica, su basi assolutamente storiche, dei tre sistemi (nazismo, stalinismo e fascismo) che hanno contraddistinto la storia d’Europa nella prima metà del XX secolo. I risultati di questa svolta politica e sociale, che non può affatto considerarsi una parentesi nel percorso evolutivo degli Stati, hanno messo a nudo una realtà contraddittoria formata da conflitti, morti a decine di milioni, interminabili oppressioni spinte fino alle conseguenze più estreme, tirannide, illegalità, immoralità e nichilismo. E hanno tracciato il confine ideologico tra una universalità astratta e la sua vera realizzazione, in cui l’utopia dell’uguaglianza si è trasformata in un vero proprio doppio incubo: da una parte il totalitarismo, un fenomeno nuovo con tutte le sue particolari realizzazioni, con i propri centri di potere, con la propaganda e le scelte strategiche, dall’altra la dittatura monolitica del partito unico. Insomma un’epoca tragica della storia recente, segnata da vasti tentativi di dominio assoluto, da prospettive di conquista del mondo, in cui le categorie tradizionali dell’etica, del diritto, della politica e della filosofia sono risultate inutilizzabili.