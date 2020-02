Chiavari: fine settimana con il ‘Mercatino dei sapori’

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 in via Rivarola a Chiavari. Per due giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 via Rivarola a Chiavari ospiterà il consueto ricco appuntamento gastronomico del mese, con produttori agroalimentari di grande qualità che proporranno in degustazione e vendita prodotti tipici che identificano il territorio.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni di Chiavari è una mostra-mercato che presenta al pubblico le migliori produzioni della tradizione enogastronomica italiana che raccontano la storia e l’identità dei territori di provenienza attraverso il gusto.

Questo mese molti produttori liguri, con miele, acciughe, olive taggiasche, confetture e liquori, peperoncini, pasticceria secca e formaggi.

Dal basso Piemonte i vini e i prodotti a base di nocciola, il riso e gli ortaggi.

Non mancheranno i prodotti freschi dell’orto e tipicità del Sud Italia, come taralli, pecorini, agrumi e dolci tipici.