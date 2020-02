Chiavari: Festival della Polifonia e del Folklore, ad aprile la 47° edizione

Dalla Corale G.B.Trofello di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Fra neppure 2 mesi, il 18 aprile, si aprirà in quel di Chiavari al Santuario S.Antonio, il 47° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, il primo senza la figura carismatica del suo ideatore, il M° Mauro Ottobrini, scomparso ad agosto. I suoi coristi lo hanno fortemente voluto, hanno ricalcato esattamente le orme del loro Maestro e, sotto la regia della direttrice artistica e di tutto lo staff, è così nata un’edizione veramente celebrativa, con 92 complessi corali provenienti da Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Val d’Aosta. L’apertura, ossia la presentazione della manifestazione nonchè il concerto inaugurale, sono affidati al Coro Monte Cauriol di Genova diretto da Massimo Corso, con l’introduzione del locale Coro Antoniano. La serata, tra l’altro sarà a favore del Gaslini e avrà lo scopo di incrementare l’acquisto di un sofisticato macchinario diagnostico. seguiranno altre 16 giornate dislocate nei comuni di Arcola, Albenga, Acqui Terme, Ceranesi, Chiavari, Genova Nervi, Genova Pegli, La Spezia, Ponzone, Recco, Sori e Savignone. Si alterneranno rassegne di musica “profana” a salterii corali religiosi con ben 8 messe cantate dai vari gruppi. Tutta la manifestazione sarà dedicata, da quest’anno in poi, alla memoria di Mauro Ottobrini e molte saranno le occasioni di brani a lui dedicati da compositori e maestri. Il Festival vero e proprio inizierà col primo fine settimana di maggio e finirà col l’ultimo week end di giugno., per concludersi definitivamente con il 38° International Song Meeting il 30 ottobre al Santuario del Boschetto di Camogli con la straodinaria partecipazione del Kammerchor di Offenburg (Germania), gemellato con la Trofello da quasi 40 anni.