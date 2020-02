Chiavari: “Caso Italgas, e alla fine la vinse Giardini”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me Chiavari da tutelare”, riceviamo e pubblichiamo

Leggo sul quotidiano locale:” Adozione del Puc ,via al conto alla rovescia”. In merito mi riservo di intervenire e votare in Consiglio Comunale.

Oggi mi occupo, ancora una volta, del progetto Giugiaro presentato e approvato dalla Commissione Edilizia il 5 giugno 2019, nell’ex area Italgas di via Trieste a Chiavari .

L’ articolo odierno riporta -Accantonato il progetto” Monstre”-, libertà giornalistica.

” Monstre” può essere Mostro, Enorme, Gigantesco, come anche Magnifico, Sensazionale e Sublime (Treccani).

Da architetto , non giudico l’operato dei colleghi, da tecnico ribadisco che gli elaborati presentati, non erano ammissibili secondo le norme del Piano Casa.

Un membro di maggioranza, l’ Avv. Messuti , si sente particolarmente offeso dalle mie esternazioni in merito al progetto da me contrastato, non considerando che si è arrivati all’accantonamento di ieri.

Credo, invece, che si senta sollevato sia il Dott. Marco Di Capua, Sindaco di Chiavari, nonché Assessore all’Urbanistica .

Modestamente l’ho tolto da un impasse (situazione complicata da cui non si sa come uscire- Treccani).

In Commissione 2°, Lui ha giustificato l’accantonamento del progetto Giugiaro, perché sarebbe stato ormai antieconomico.

Mi domando, ma come, si commissiona un progetto, si impegnano dei capitali in parcelle e dopo poco tempo ci si accorge che il progetto è antieconomico?

Faccio notare che stiamo parlando non di sprovveduti, ma di Società di alta levatura ; la stessa con nota del 11/04/2019 prot. 0015816 inviava a Città Metropolitana e Settore 4° Ripartizione Ambiente del Comune di Chiavari un sollecito per l’approvazione del progetto Piano Casa subordinandolo, gioco forza, alla ripresa della bonifica al momento sospesa.

Sarà forse diventato antieconomico, perché se quel progetto fosse stato presentato secondo i dettami correnti del Piano Casa avrebbe avuto due piani in meno?

Ben venga l’accordo bonario con Italgas,che annulli gli impegni pregressi, ancora avallati dal Puc che sarà approvato

Io sarò al fianco del Sindaco per una soluzione che preveda parcheggi e verde in quell’area.

Concludendo, è emersa finalmente la veridicità (rispondenza al vero Treccani) di quanto ho sempre sostenuto.

Valeva la pena di essere cacciato dalla maggioranza, revocato dalla Commissione 2°.

Spero che il Sindaco , questa volta riscriva al Procuratore Capo di Genova Dott. Francesco Cozzi; bastano solo poche parole- il Progetto “Monstre” è stato accantonato.