Informiamo che a causa di un urgente intervento di manutenzione imprevisto, necessario per non pregiudicare il lavoro di Arinox, è stata disposta la chiusura di via Bo (rotonda casello autostradale Sestri Levante – rotonda Lapide) in entrambe le direzioni dalle 19 di oggi, giovedì 20 febbraio, alle 12 di domani, venerdì 21 febbraio.