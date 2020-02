Sestri: archivio di via Salvi, sì al progetto di ristrutturazione

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

È stato approvato ieri dalla Giunta di Sestri Levante il progetto definitivo di adeguamento e ristrutturazione della ex palazzina Iren di via Salvi, ora in disuso, che ospiterà l’archivio dei servizi Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sestri Levante. La creazione dello spazio per l’archivio costituisce il primo passo verso la realizzazione di un vero e proprio ‘polo tecnico’ in via Salvi che unirà gli uffici di Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, attualmente in viale Dante, con i servizi Progettazione, Manutenzione, Ambiente, Espropri e Servizi tecnologici, già presenti in via Salvi.

Il trasferimento degli uffici rientra nel progetto più grande di ridefinizione e ottimizzazione delle sedi comunali, utile anche allo spostamento della caserma dei Carabinieri in quella che è l’attuale sede comunale di viale Dante, una scelta strategica portata avanti della corrente Amministrazione Comunale che ha consentito di mantenere la Compagnia dei Carabinieri a Sestri Levante.

Il nuovo archivio tecnico di via Salvi si svilupperà sui quattro piani della palazzina ex Iren, per un totale di mille metri lineari di spazio a disposizione e in grado di ospitare quasi 50mila chili di materiale cartaceo; l’archivio sarà direttamente comunicante con gli uffici grazie a due passerelle collocate al primo e secondo piano. La prima tranche di lavori prevede la realizzazione di opere edili e di adeguamento alla normativa antincendio con un investimento di 35mila euro; l’inizio del lavori è previsto per la prossima settimana e gli stessi avranno una durata di circa due mesi.

È stato inoltre già redatto il progetto esecutivo per l’ampliamento dell’edificio comunale di via Salvi: a marzo sarà indetta la gara di appalto, in modo da dare inizio ai lavori entro aprile. La nuova palazzina sarà adiacente al quella esistente e all’edificio ex Iren: al piano terreno si troveranno l’ufficio Accoglienza e una parte del servizio Ambiente, al primo piano troveranno posto il servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, collegati direttamente con la palazzina dell’archivio, mentre al secondo piano rimarrà il servizio Progettazione al quale sarà affiancato tutto il personale del servizio Manutenzione e Ambiente.

Procedono anche i lavori di risistemazione dell’edificio di piazza della Repubblica, che ospiterà la restante parte degli uffici attualmente presenti in viale Dante. Sono terminati gli interventi di risistemazione e adeguamento al primo piano, che ospiterà gli uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, mentre sono in corso d’opera quelli al secondo e terzo piano che accoglieranno i Servizi Sociali, l’ufficio Informatica e il server generale comunale: il loro termine è previsto per giugno. Sarà inoltre rimesso in funzione l’ascensore presente nel retro dell’edificio così da garantire l’accesso ai portatori di handicap. I trasferimenti delle attrezzature e del personale sono stati pianificati per luglio e agosto, dando piena operatività alla sede a partire da settembre.

È inoltre in avanzata fase di redazione il progetto inerente la sistemazione dell’edificio di viale Dante, dove andrà a trasferirsi la Compagnia dei Carabinieri e a breve inizieranno le operazioni di verifica e validazione dello stesso. L’approvazione del progetto è prevista per la fine del mese di luglio: a questa operazione seguirà la suddivisione in lotti per la realizzazione: i lavori potranno avere inizio nella prima metà del 2021, con una durata stimata di due anni.